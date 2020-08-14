Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a tepki

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahman Dilipak'ın köşe yazısında kadınlar ve AK Parti ile ilgili kullandığı çirkin ifadelerle ilgili olarak, "AK Parti'nin kadınları için, öbür tarafta AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla, ben ağzıma almaktan edep ediyoruz, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmalarının içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Bazı tartışmalara nokta koyma zamanı geldiğine inanıyorum. Kimi isimler, kendilerine asla yakıştıramayacağımız çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer almıştır. Biz her türlü mücadeleye saygı gösteririz ama kadınlarımızın onuruna, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz. Adı, unvanı ne olursa olsun birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınlara bunları söylemesine sessiz kalamayız. Bu saygısızlığı en kısa sürede telafi edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ HEDEF ALDI

Konuşmasında, sözleşmeye adeta savaş açan Abdurrahman Dilipak gibi İstanbul Sözleşmesini hedef alan Erdoğan şöyle konuştu:

"Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Adına da 'Ankara kriterleri' der yolumuza devam ederiz. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız."

“AK Parti’nin papatyaları” yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara yönelik “fahişe” ifadesini kullanmasının ardından AKP’li kadınlar 81 ilde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



