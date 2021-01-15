Erdoğan'dan 'dijital faşizm' çıkışı

15 Ocak 2021 Cuma, 14:41

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"533 eserin yer aldığı bu sergiyi ülkemizin zenginliğini göstermesi açısından önemli görüyorum. Minyatür, hat ve tekzip gibi sanatlarda fevkalade ilerleme sağlanmıştır. Resim sanatı Osmanlı Sarayı ve çevresinde de popülerlik kazanmıştır. Önce askeri okullarda ardından sanayi-i nefisede yetişen sanatçıların büyük katkısı vardır. Cumhuriyet döneminde Osmanlı Dönemindeki kadar çok ve başarılı ressam yetiştirmekte zorlandığı söylenebilir.

Sanatın ve kültürün her alana yayılan çölleşme ile hep birlikte mücadele ettik. Son dönemde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin modern yorumunu ülkemizde yerleştirmeye çalışıyoruz. Diğer alanlarda da benzer gayretler içindeyiz. Sanat eserleri bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan en önemli sembolleridir. Tüm medeniyetlerin geride bıraktığı eserler bizim zenginliğimizimdir.

Göbeklitepe de bizimdir, Ahlat da bizimdir, Söğüt de bizimdir, İstanbul da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine sahip çıkacağız. Layık olmanın yolu ise daha iyisini, daha estetiğini, daha görmeklisini yapmaktan geçiyor.

Mimarımızın, yazarımızın, ressamımızın, tiyatrocumuzun başarısına göre dünyada yer edinebilir, ses getirebiliriz. İktidarlarımız döneminde en çok hayıflandığım konulardan birinin kültür alanında olduğunu söylüyorum. Bağımsız Kenya devletinin ilk başkanı Kenyatta şöyle diyor; "Misyonerler Afrika'ya geldiğinde, bizim topraklarımız, onların İncil'i vardı. Dua etmek için gözlerimizi kapatıp açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı.

Türkiye, maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini medeniyetine yönelik olarak yaşamıştır. İçeriden ve dışarıdan bu derece uğraşılmış bir başka millet var mıdır bilmiyorum. Mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık.

Önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bu devrin adı dijital çağdır. Dijital çağın ham maddesi veri. Veriyi elinde tutanlar demokrasiyi de, hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Biz dayatmaları dijital faşizm olarak tanımladığımızda birileri rahatsız olmuştu. Yeni dönemde karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmasını, dijital dünyada siber vatanı içine alacak şekilde genişleteceğiz.

Küresel düzendeki değişimde ülkemizi hak ettiği yere getirmek için bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Sanatın, kültürün gelişmesi bir iklim meselesidir. Kültür ve sanatta etkileşim elbette olacaktır ama biz uzunca bir dönem tek taraflı dayatmaya maruz kaldık. Sadece taklit ederek özgün eserler ortaya konamayacağı gerçeği nihayet kabul edilmeye başlandı.