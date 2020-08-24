Erdoğan’ın halefi kim olacak? Murat Yetkin araştırma sonuçlarını yazdı
Gazeteci Murat Yetkin, "Erdoğan’a halef kim? Albayrak mı, Soylu mu, başkası mı?" başlıklı yazısında kamuoyu ile paylaşılmayan araştırma sonuçları ışığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası AKP'ye ilişkin yazı yazdı.
Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu ilan ettiği tören için "bir halef ilan etme törenine mi tanık olduğumuz izlenimine kapıldım" yorumunu yaptı.
Erdoğan'ın kendisinden sonrası için, yani halef olarak damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı işaret etmiş olabileceğini sadece kendisinin değil iş dünyasından isimlerin de düşündüğünü yazan Yetkin "Bu tür toplantıları yakından izleyen, bazen de katılan kaynağım, 'Siz de fark ettiniz mi?' diye sordu, 'Ben Tayyip Bey’in kendi konuşmasına ara verip bir başkasının konuşmasını bitirmesini beklediğine ilk defa şahit oluyorum.' Kast ettiği Enerji Bakanı Fatih Dönmez değildi, Albayrak’tı, zaten Dönmez’e de o söz vermişti" dedi.
Yetkin yazısında ayrıca MetroPoll araştırma şirketinin iş dünyasındaki abonelerine gönderdiği ve "AK Parti’nin başında Erdoğan’dan başka birine onay verip vermeyecekleri" sorusunun sorulduğu rapora da yer verdi.
Murat Yetkin'in yazısının tamamı için https://yetkinreport.com/2020/08/24/erdogana-halef-kim-albayrak-mi-soylu-mu-baskasi-mi/
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