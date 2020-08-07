Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu Twitter paylaşımı ortaya çıktı!
AKP’nin gündeme getirdiği ve parti içinde de tartışma yaratan İstanbul Sözleşmesi hakkında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında yaptığı paylaşım ortaya çıktı.
AKP’de İstanbul Sözleşmesi üzerinden başlayan tartışmalar sürerken konu hakkındaki görüşünü henüz net biçimde açıklamayan partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir ayrıntı ortaya çıktı.
Erdoğan’ın, sözleşmenin imzaya açıldığı 2011 yılında Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşım dolaşıma girdi.
Erdoğan, sözleşmenin imzaya açıldığı 2011 yılında yaptığı paylaşımda, “Kadına Şiddet Artık ‘İnsan Hakkı İhlali.’ Sözleşme, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlandı” ifadelerini kullanmış.
AKP içindeki İstanbul Sözleşmesi tartışması ise sürüyor. AKP’nin bu hafta içi yapması gereken Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, ileri bir tarihe ertelendi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ankara dışında” olduğu gerekçesiyle ertelenen toplantının ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi. Toplantıda, başta kadın örgütleri olmak üzere toplumun geniş kesiminin sahip çıktığı İstanbul Sözleşmesi ele alınacaktı.
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