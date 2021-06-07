Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadına uyarı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da dün bir dondurmacıda dondurma yedi. Koruması, Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadını uyardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğrayıp, dondurma yedi.
Bu sırada Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan bir kadın, Erdoğan'ın koruma ekibinde yer alan bir kişi tarafından uyarıldı.
Eliyle kadına işaret eden sözkonusu kişinin uyarısının ardından kadın oturma şeklini değiştirdi. Bu sırada Erdoğan dondurmasını yemeye devam etti.
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