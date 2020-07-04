Erdoğan'ın, "Sembolik de olsa bayan" söylemi tepki çekti

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılışında kadınlara yönelik sarf ettiği sözler tepki topladı.

Birçok isim, Erdoğan'ın, “Evet; şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım" şeklinde kullandığı ifadelere tepki göstererek, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AK Parti'den önce kadının adı yoktu” açıklamasını hatırlattı.

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