Erdoğan'ın, "Sembolik de olsa bayan" söylemi tepki çekti
Erdoğan'ın, "Sembolik de olsa bayan" söylemine tepki gösteren birçok isim, AKP'li Zengin’in "AK Parti'den önce kadının adı yoktu” sözlerini hatırlattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılışında kadınlara yönelik sarf ettiği sözler tepki topladı.
Birçok isim, Erdoğan'ın, “Evet; şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım" şeklinde kullandığı ifadelere tepki göstererek, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AK Parti'den önce kadının adı yoktu” açıklamasını hatırlattı.
İŞTE O TEPKİLERİN BAZILARI
Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evet şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım” ifadelerini kullandı. pic.twitter.com/locEtaGPxH— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 4, 2020
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