Erdoğan'ın, "Sembolik de olsa bayan" söylemi tepki çekti

Erdoğan'ın, "Sembolik de olsa bayan" söylemine tepki gösteren birçok isim, AKP'li Zengin’in "AK Parti'den önce kadının adı yoktu” sözlerini hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:36
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılışında kadınlara yönelik sarf ettiği sözler tepki topladı. 

Birçok isim, Erdoğan'ın, “Evet; şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım" şeklinde kullandığı ifadelere tepki göstererek, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AK Parti'den önce kadının adı yoktu” açıklamasını hatırlattı. 

İŞTE O TEPKİLERİN BAZILARI


Video Haberler