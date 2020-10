Erkan Baş: İktidar asıl darbeyi yapıyor

14 Ekim 2020 Çarşamba, 22:51

Erkan Baş, Halk TV’de yayınlanan “Sözüm Var” programında Şirin Payzın’ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Baş, ''Darbe yapılacak’ diyen iktidar asıl darbeyi yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları tanınmıyor, hukuk yerle bir ediliyor, milletvekilinin hakkı gasp ediliyor. Bir ülkede hukuksuzluk varsa, o hukuksuzluğa karşı tüm hukukçular gece gündüz çalışmak zorundadır. Bir hukukçu kendi görüşünü bildirebilir. İçişleri Bakanı bunu neden darbe imasıyla üzerine alınır? Nerede yargı bağımsızlığı? Asıl darbeyi yapan yerel mahkemedir” ifadelerini kullandı.

Baş’ın programdaki açıklamalarından satır başları şöyle:

'TİP'E YER VERİLMİYOR'

50 yıl sonra işçilerin, emekçilerin sesi TİP'le birlikte yeniden mecliste diyen Baş, ''Bir iki muhalif kanal dışında televizyonlarda TİP'e yer verilmese de emekçilerin sesinin her yerde duyulmaya hakkı var” dedi.

'HUKUKİ HİÇBİR YANI YOK'

Baş, ''HDP'ye yapılan operasyonun hukuki hiçbir yanı yok. Bu operasyon, iktidarın muhalefeti susturmaya, sindirmeye, susturamadığını da cezalandırmaya yönelik tamamen siyasi bir hamlesidir'' ifadelerini kullandı.

'AKP GİDECEK OLDUĞU İÇİN SALDIRGANLAŞIYOR'

''Bunca baskı ortamı AKP'nin erimesiyle ilgili. AKP gidecek olduğu için saldırganlaşıyor ama 'zaten gidiciler' diye mücadeleyi bırakırsak AKP gitmez. AKP-MHP ortaklığı tüm toplumu sindirmeye yönelik adımlar atmayı sürdürecektir."

'SAĞ ARTIK BİTTİ'

''Türkiye'de seçmenin sol-sosyalist siyaset istemediğini söyleyemeyiz. Uzun yıllardır ülkeyi ve dünyayı sağ politikalar yönetiyor ama gidişattan memnun muyuz? Sağ artık bitti. Bizim mücadelesini verdiğimiz şey eşit, özgür, neşeli bir dünyada yaşamak. Türkiye'de solun tarihinde bir damla leke yok. Bizim Deniz'lerimiz, Mahir'lerimiz var. Sağın böyle değerleri yok. Türkiye sol değerleri hak ediyor. Bizler halka bir kez bile yalan söylemedik. Hep doğruları söyledik, söylemeye de devam edeceğiz."

'103 ARKADAŞIMIZ CAN VERİRKEN O NE YAPIYORDU'

''Demokrasi ittifakı solun taviz vermesini beklemekle kurulmaz. Laikliği, ezilen Kürt yurttaşları, yoksulları savunmazsanız, emperyalizme, patronlara karşı durmazsanız sol olmazsınız. Biz bunlardan taviz vermeyiz. "Tüm devlet ihalelerini alan beşli çete ülkenin kanını emiyor. Biz buna karşı çıkmayalım da ne yapalım? Biz Ermenek'teki madencilerin, sendikalaşan işçilerin yanındayız. İktidar ise patronların yanında. "Biz halka diyoruz ki 'Seni ben kurtaracağım' diyen kim varsa yalan söylüyor. Kendini ancak yine sen kurtarabilirsin. Gel, örgütlen, birlikte mücadele verelim. Güçsüz olsak, yalnız kalsak bile haklı olan biziz. Gücümüzü arttırmak için birlikte mücadele edelim. İttifak deniliyorsa herkes gelsin, bir televizyon programına liderler birlikte katılsın, yüz yüze konuşalım. Davutoğlu 10 Ekim'de başbakandı. 103 arkadaşımız can verirken o ne yapıyordu, gelsin anlatsın. Halka önce hesap versin."

'ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRMEYECEK'

"İktidar, kazanabileceğini görürse seçime gider ama bugün o seçimin altında kalacağını bildiği için ülkeyi seçime götürmeyecek her türlü yasa değişikliğini yapmaya hazırlanıyor. Burada muhalefet zorlayıcı olmalı. AKP ülkeyi yönetemiyor. Biz bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP'yle geçen her gün bu ülkeye zarardır. TİP seçime girmeye hazırdır. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Bir sonraki dönemde hedefimiz mecliste daha güçlü yer almaktır. İktidar, HDP'yi oyunun dışına çıkarmaya çalışıyor ki seçimi kolay kazansın. Bu nedenle HDP'yi de kapatabilirler. Karşımızda bir suç çetesi var. Hesap vermemek için, kaybetmemek için her şeyi yaparlar ama biz o sandığı kurduracağız, sonucu da kabul ettireceğiz."

'BU SUÇTUR'

"İçişleri Bakanı bir milletvekilini hedef gösterdi. Bu suçtur. Barış Atay'a saldıranları biz kendi örgütlülüğümüzle kameraları araştırarak hemen bulduk. Bu basit adli vaka değil. Osmanlı Ocakları ile uyuşturucu tacirlerinin işin içinde olduğu organize bir iş."