Erkan Baş, Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

02 Temmuz 2020 Perşembe, 16:16
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