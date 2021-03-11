Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan’ın kararnamesine ret
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Artak Davtyan’ın Genelkurmay Başkanı olarak atama kararına onay vermedi.
Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından başlayan kriz giderek derinleşiyor. Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Dartyan’ı atarken, bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyuruldu.
Paşinyan’ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.
Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı.
Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama