Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan’ın kararnamesine ret

11 Mart 2021 Perşembe, 15:28

Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından başlayan kriz giderek derinleşiyor. Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Dartyan’ı atarken, bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyuruldu.

Paşinyan’ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.

Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti.