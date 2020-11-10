Ermenistan yenilgiyi kabul etti, halk meclisi bastı
Ermenistan destekli sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başkenti Hankendi'nin giriş kapısı sayılan Şuşa kentinin Azerbaycan tarafından geri alınmasıyla birlikte Ermenistan yenilgiye razı oldu. Bu duruma öfkelenen Ermeniler, Erivan'daki parlamento binasını bastı, Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı darp etti ve binaya maddi hasar verdi.
Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan sosyal medyadan yayınladığı iletisinde, "Kendim ve ulusum için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan bu açıklama ben ve halkımız için tarif edilmez şekilde acı vericidir" ifadelerine yer verdi.
Paşinyan'ın açıklamasının ardından öfkeli bir kalabalık, Erivan'daki Ermenistan parlamentosunun kapılarını ve camlarını kırarak içeri girdi. Paşinyan hükümeti aleyhine sloganlar atan protestocuların parlamentoya maddi zarar verdikleri ve Paşinyan'ın odasına girerek bazı kimlik belgeleri ve kişisel bilgisayarını çaldıkları bildirildi.
MECLİS BAŞKANI DARP EDİLDİ
Öte yandan, Rus TASS haber ajansının haberine göre, Başbakan Nikol Paşinyan Facebook hesabından yaptığı internet yayını sırasında, Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın Erivan şehir merkezinde düzenlenen protestolara katılanlar tarafından yaralandığını söyledi.
Paşinyan, "Bazı haydutlar Ararat Mirzoyan'ı darp etti. Şimdi ameliyat oluyor, hayatı tehlike altında değil" dedi. Paşinyan ayrıca, şiddet eylemlerine iştirak edenlerin cezalandırılacağını söyledi.
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