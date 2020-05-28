Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Esenyurt'ta önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat
22.30 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi D100 yan yolda meydana geldi.
Otomobilleri ile seyir halindeki 2 kişi daha önceden husumetli oldukları
kişileri yol kenarında araç içinde beklerken gördü. Yanlarına gidince iki grup
arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya
hafif ticari araçla gelen başka bir grup da katılınca silahlar çekildi. Hafif
ticari araçla gelen bir kişi pompalı av tüfeği ile karşı gruptakilere ateş
etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmalarla 2 kişi yaralandı. Zanlılar geldikleri
araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Zanlılardan biri kaçarken belinden
çıkardığı tabancayı yanda bulunan inşaat şantiyesinin bahçesine attı. İhbar
üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına
alındı.
Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Silivri istikametine kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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