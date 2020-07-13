Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın!
Esenyurt'ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevli şekilde yandı.
Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına müdahale sürüyor.
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