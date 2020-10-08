Eski Bakan koronavirüse yakalandı
Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan , koronavirüse yakalandığını açıkladı. Turhan'ın tedavi için Trabzon Kaşüstü Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
2018-2020 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapan Mehmet Cahit Turhan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
“Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Turhan, durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Eski Bakan Turhan’ın Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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