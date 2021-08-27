Eski başkandan CKD yönetimine istifa çağrısı

27 Ağustos 2021 Cuma, 12:19

Afganistan'da dinci Taliban güçlerinin hakimiyeti ele geçirmesini kutlayan bir açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne (CKD) yönelik tepkiler sürüyor.

CKD'nin çok sayıda üyesinin istifasına neden olan açıklama sonrası eski genel başkan Canan Arıtman'dan dernek yönetimine istifa çağrısı geldi.

Arıtman konu üzerine yaptığı yazılı açıklamasında "Cumhuriyet Kadınları Derneği kesinlikle bir siyasi partinin arka bahçesi olamaz. Hele ki kadın hak ve özgürlüklerine saldıran bu iktidara payanda olmaya çalışan bir partiye." derken "Sn. Prof. Dr. Tülin Oygür'ü ve Cumhuriyet Kadınları Derneği yönetim kurulunu istifaya çağırıyor ve Derneğimizin fikir ve düşüncesini yansıtmayan bu açıklama neticesinde derneğimizden ayrılan aydın Türk Kadınlarını yeniden derneğe davet ederek hem Cumhuriyet'e, hem Kadınlarımıza hem de Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne sahip çıkmaya davet ediyorum" çağrısı yaptı.

Arıtman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Kadınları Derneği önceki Genel Başkanı olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Kadınlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür'ün basın bildirisinen duyduğum derin üzüntü ile bir açıklama yapma gereği duyuyorum.

Cumhuriyet, öznesi kadın olan, esas itibari ile kadın hak ve özgürlükleri merkezinde gerçekleştirilen bir devrimdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" diyerek güçlü bir millet olabilmemiz için Türk kadınının ilim ve fen sahibi olarak her konuda yükselmesini hedef göstermiştir. Türk Kadını Atasından aldığı bu görevi benimsemiş ve toplumun her alanında Cumhuriyet ilkelerinin birer canlı sembolü olarak üzerine düşeni yerine getirmeye çalışmıştır.

Ancak siyasal İslam'ın Türkiye'de iktidara gelmesiyle, Türk Kadınının edinilmiş hakları bir bir elinden alınmaya başlanmıştır. Cumhuriyet ilkeleri ve kazanımlarını hedef alan karşı devrim, yaşamın her alanında kişi hak ve özgürlüklerine saldırmakta ve esas amacını özellikle kadınlar üzerinden gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. İşte bu yüzden, güzel dinimizin ismi kullanılarak Afganistan'da Taliban tarafından kadın hakları ortadan kaldırılırken, kadınlar linç edip öldürülürken çıkıp Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla ters bir yanı yok deme cesareti göstermektedirler. Çağdaş Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla örtüşen hiçbir yanı yoktur.

Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda ve Cumhuriyet'in kuruluşunda kanıyla, canıyla, alın teriyle katkı koymış Türk Kadını hakkıyla kazandığı hak ve özgürlüklerinin elinden alınmasına asla izin vermeyecektir. Bu hassasiyetle kurulmuş olan Cumhuriyet Kadınları Derneği, bu ilkeler dışında hiçbir açıklama yapamaz. Aksine, yurdumuzda olduğu kadar bütün dünyada da, kadının çağdaşlaşmasını engellemeye çalışan her türlü girişimin önünde bir kaya gibi durmalıdır.

Cumhuriyet Kadınları Derneği kesinlikle bir siyasi partinin arka bahçesi olamaz. Hele ki kadın hak ve özgürlüklerine saldıran bu iktidara payanda olmaya çalışan bir partiye. Bizim tek bağlılığımız Atatürk ilke ve devrimleri ışığında Türk Kadınının yücelmesi için duyduğumuz azimdir.

Bu vesile ile, Sn. Prof. Dr. Tülin Oygür'ü ve Cumhuriyet Kadınları Derneği yönetim kurulunu istifaya çağırıyor ve Derneğimizin fikir ve düşüncesini yansıtmayan bu açıklama neticesinde derneğimizden ayrılan aydın Türk Kadınlarını yeniden derneğe davet ederek hem Cumhuriyet'e, hem Kadınlarımıza hem de Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne sahip çıkmaya davet ediyorum."

"TÜLİN HOCAYA ÇOK GÜVENİYORUM"

CKD'de 2 dönem genel başkanlık görevinde bulunan Canan Arıtman, derneğin geçtiğimiz yıl düzenlenen genel kurulu öncesi Vatan Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada görevi Tülin Oygür ve ekibi için “Tülin hocaya çok güveniyorum. Yönetim Kurulu listesinde her siyasi görüşten, Atatürk cumhuriyetini ve devrimlerini korumaya yeminli kadınlar yer alıyor. HDP hariç. Çünkü biz CKD olarak HDP’ye kapalıyız” ifadelerini kullanmıştı.











