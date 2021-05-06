Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan yaşamını yitirdi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 20:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanlarından Cemil Erhan'ın yaşamını yitirdiğini duyurarak, "Değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Eski Devlet Bakanlarından Cemil Erhan'ın yaşamını yitidirdiğini sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"

Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 6, 2021



