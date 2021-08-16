Eski emniyet müdürleri, komiser yardımcıları... Tekne ile kaçarken yakalandılar
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça'dan tekne ile Kos Adasına kaçış hazırlığındaki FETÖ örgütü üyesi eski polisleri yakaladı.
Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir sahadan aldıkları bilgiler doğrultusunda bir grup FETÖ terör örgütü üyesinin yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Datça ilçesinde tekneye bindi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda teknede yapılan aramada, silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen ve araması bulunmayan eski Emniyet Müdürleri FETÖ’den mahkum olmuş O.K., M.Y., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ihraç komiser yardımcıları M.H.İ. ve M.Ş. ile silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilen ve mahkumiyet alan diş tabibi E.N. yakalandı.
Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçısı O.E.S. ile gemi kaptanı B.T. de gözaltına alındı. Muğla KOM Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerle ilgili olarak soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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