FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: Muvazzaflar da aralarında 12 şüpheli yakalandı
Mersin'de, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf subayların da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 17 FETÖ şüphelisinin kimliği tespit edildi.
Soruşturmada, muvazzaf bir yarbay, bir yüzbaşı, bir teğmenin yanı sıra biri emekli 6 astsubay, biri açığa alınmış biri de emekli 4 uzman çavuş, daha önce ihraç edilen bir binbaşı ve askeri okulla ilişiği kesilen 3 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden aralarında subayların da olduğu 12'si yakalandı.
Adresinde bulunamayan 5 şüpheli aranıyor.
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