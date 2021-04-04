Eski İçişleri Bakanı Tantan: 'Sözde darbe' tartışmaları kutuplaşmayı artırır
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Montrö anlaşmasının tartışmalarının ardından emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin Cumhuriyet'te açıklamalarda bulundu. Tantan, "103 amiralin değerlendirmelerinden bir darbe söylemi ortaya koymak gerçeklerden uzak bir bakış açısıdır" dedi.
103 emekli amiral adına kamuoyuna yapılan açıklama metninde, "Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir" denildi
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Tantan, "Geçmişten bugüne kadarki sürece baktığımızda ABD'nin Karadeniz'e çıkma arzusu her daim vardı. Geçmişte Deniz Kuvvetleri'nin bu tehdide karşı çıkması sonucu Türkiye, güçlü Türk Donanma Teşkilatı'nın askeri casusluk söylemi ile tasfiye edilme sürecini yaşadı" dedi.
Boğazlar Anlaşması'nın Türkiye'nin güvenliği bakımından önemli olduğunu vurgulayan Tantan, şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi arşivlerimiz bize gösteriyor ki; NATO müttefiki olan devletlerin kendi çıkarları adına Türkiye'nin çıkarlarını hiçe saydığı, silahlı ve silahsız örgütlerle yıllar içerisinde Türkiye'yi istikrarsız kılarak gelişmesine engel olduğu bilinen bir gerçek. Lozan anlaşmasından sonra Boğazlar anlaşması da Türkiye'nin egemenliği ve güvenliği bakımından önemlidir. Buna karşı herkesin hassasiyetini ortaya koyması son derecede doğaldır."
Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarını güncellemesi gerektiğine dikkat çeken Tantan, "Karadeniz, Ege, ve Doğu Akdeniz havzası Türkiye'nin yaşam havzasıdır. Son Osmanlı Meclisi'nin aldığı Misakı Milli kararları bugünkü meclisi tekrar güncelleyerek, Kıbrıs Adası'nın tamamı, Ege Adaları'nın tamamı, Marmara havzası, Batı Trakya, Doğu Karadeniz havzası, Musul ve Kerkük'ün Misak-ı Milli sınırlar içine alınma gereksinimi ortaya çıkmıştır. İç ve dış tehditlere karşı parti ve düşünce gözetmeksizin ülkenin bir araya gelmesi şarttır. Bu konudaki uzman insanların bilgi birikimlerini, Cumhurbaşkanlığı bilgi havuzuna aktarmasında fayda vardır. İç ve dış tehditler bakımından hassas bir dönemden geçen Türkiye, bu dönemi bilgiyle, hukuk devleti temel altyapısıyla, iç cephedeki insanların bir araya gelmesiyle, kurumsal kimlik ve karakter gücüyle atlatırsa, kazanabilen ülke konumunda olur" diye konuştu.
"'SÖZDE DARBE' TARTIŞMASI KUTUPLAŞMAYI ARTIRIR"
Son olarak Tantan, emekli amirallerin bildirisine ilişkin olarak, "Boğazlar Sözleşmesi, Mavi Vatan'ın savaş havzası olmasını engelliyor. 103 amiralin değerlendirmelerinden bir darbe söylemi ortaya koymak gerçeklerden uzak bir bakış açısıdır. İktidarın bir yıldır ara ara 'sözde darbe' tartışmalarını gündeme getirmesi kutuplaşmayı daha da çok artıran bir bakış açısıdır." dedi.
TANTAN, ŞENTOP'U İSTİYAFA ÇAĞIRMIŞTI
Ayrıca Tantan, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabileceğini söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u istifaya çağırmıştı.
Tantan yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanı, 1936 yılında meclisin imza kararı aldığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tek bir kişinin iradesi ile iptal edilemeyeceğini bilmelidir. Geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkamayan bir meclis başkanı, bu şekilde konuşamaz ve derhal istifa etmelidir!" ifadelerini kullanmıştı.
TBMM Başkanı, 1936 yılında meclisin imza kararı aldığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tek bir kişinin iradesi ile iptal edilemeyeceğini bilmelidir. Geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkamayan bir meclis başkanı, bu şekilde konuşamaz ve derhal istifa etmelidir!— Sadettin Tantan (@sadettintantan) March 25, 2021
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