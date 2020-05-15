Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn'un kaçırılmasıyla ilgili iddianame kabul edildi

15 Mayıs 2020 Cuma, 17:46

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyetinin iddianameyi kabulüyle açılan davanın duruşmaları, ilerleyen günlerde yapılacak.

İddianamede, şüphelilerden şirket yöneticisi Okan K. ile özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P, Özgü B.B, Bahri K.S. ve Serhat K'nin "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan, hostes şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K'nin ise "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılması isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.

BirGün'ün haberine göre, diğer yandan Tokyo Savcılığı 30 Ocak'ta Ghosn hakkında, şartlı serbestlik koşullarını ihlal ederek ülkeden ayrılmasının göçmenlik denetim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeden yakalama kararı çıkartmıştı.