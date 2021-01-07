Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan: Boğaziçi yıkılsa da Erdoğan kararından vazgeçmez
Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "Boğaziçi yıkılsa da Erdoğan kararından vazgeçmez. İstifa etmeli ama Erdoğan buna izin vermez. Çünkü Erdoğan Prof. Dr. Melih Bulu'dan söz almıştır" dedi.
Eski Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Karar'a konuşan Özcan, "Boğaziçi yıkılsa da Erdoğan kararından vazgeçmez. İstifa etmeli ama Erdoğan buna izin vermez. Çünkü Erdoğan Prof. Dr. Melih Bulu'dan söz almıştır" dedi.
Özcan ayrıca, "YÖK, rektör adaylar için bilgi toplamıştı fakat son söz Erdoğan'a ait. Erdoğan, karar verdiyse YÖK'ün bilgilerinin önemi kalmıyor" ifadelerini de kullandı.
Özcan'ın açıklamaları şöyle:
"Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar tamamen hayal kırıklığı. Çünkü ileriye gideceğimize gün geçtikçe geriye gidiyoruz.
YÖK Başkanı olduğum dönemde, Erdoğan 'Yetkilerimi kullanıyorum, hocam siz de yetkileriniz çerçevesinde hareket edin' dedi.
YÖK, rektör adaylar için bilgi toplamıştı fakat son söz Erdoğan'a ait. Erdoğan, karar verdiyse YÖK'ün bilgilerinin önemi kalmıyor. YÖK tabii ki kaldırılmalı, Gelecek Partisi olarak YÖK'ü kaldıracağız. YÖK'ün en büyük problemi; yetkilerinin çok olması.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yurtdışı ziyareti sırasında Şehir Üniversitesi öğrencilerine "Yakın zamanda üniversiteniz kapatılacak" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi'nin elitist olduğunu düşünüyorlar. Daha farklı değerlere sahip olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu düşünce yanlış. Üniversiteler o kadar siyasallaştı ki... Allah aşkına neyi konuşuyoruz? Artık 'AK Parti' üniversiteleri var!
Üniversitelerdeki kalitesizliğin en büyük nedeni; liyakatın olmaması. Lisan bilmeyen hocalar, üniversitelere yerleştirildi. Bir de tarikatlar faktörü var.
İstifa etmeli fakat Erdoğan buna izin vermez. Erdoğan, Bulu'dan söz almıştır. "
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