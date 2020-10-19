Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tarlaya devrilerek yan yattı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 03.30 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar’a gitmek için yola çıkan Sayit Sümbülkent idaresindeki 03 ABE 827 plakalı otobüs sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada yan yatan yolcu otobüsündeki sürücü Sümbülkent’in yanı sıra muavin Enes Aydoğmuş ile yedek şoför İlyas Eren yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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