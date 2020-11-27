Esnaf dernekleri sokağa çıkıyor

27 Kasım 2020 Cuma, 11:46

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirlerle hiçbir maddi destek sunulmaksızın dükkânlarını kapatmak zorunda kalan esnaflar, seslerini duyurmak için bir araya geliyor.

Kadıköy Esnaf Derneği, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği, Beşiktaş Esnafları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Avcılar Cafe Bar İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Eğlence Yerleri Yatırımcıları Derneği, bugün saat 15.30'da Kadıköy'da bir basın açıklaması düzenleyecek.

İşletmecilerin ana talepleri şöyle:

- Tüm vergiler iptal edilsin

- Esnafa kira ve kredi desteği verilsin.

- Çalışanlara ekonomik destek sağlansın.

- Faturalardaki vergilerden muafiyet sağlansın