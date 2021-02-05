Esnaf Kılıçdaroğlu'na dert yandı: "Adalet yok, kadın özgürlüğü yok, yağ olmuş 85 lira"

05 Şubat 2021 Cuma, 13:34

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara İskitler’de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaf, pandemi nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı. Bir taksi durağında taksiciler ile sohbet ederek çay içen Kılıçdaroğlu, ardından sanayide bulunan lastikçi ve seyyar satıcıları ziyaret etti.

"ESKİDEN ORTA DİREK VARDI"

Kılıçdaroğlu’nun taksi durağı ziyaretinde gündem geçim sıkıntısı oldu. Taksicilerle Kılıçdaroğlu arasında şu diyaloglar yaşandı:

Taksici: Başkanım bazı sektörler var, hiçbir iş yapamıyor. Kahvehane, lokantalar hiç çalışmıyor. Biz 10 lirada olsa ekmek parası götürebiliyoruz.

Kılıçdaroğlu: Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Sürecin getirdiği tablo bu. Sosyal devlet fakire destek verecek, vermesi lazım. Fakiri koruması lazımdı. Bunu yeteri kadar koruyamadı. En büyük sıkıntı o.

Taksici: Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta kalktı. Fakir ve zengin var. Pandemi gıdaya yaradı. Ayçiçek yağı 30-40 lira oldu.

Taksici: Ben 53 yaşındayım. Keşke diyorum 25 yaşıma inip de köyde öküz sürsem. O günleri özlüyorum. Niye? Çünkü artık üretim yok bizde, çiftçimiz kalmadı.

Kılıçdaroğlu: Bu bir siyasi tercih. Devlet bütçeyi 'Başka türlü harcayacağım' deyince böyle oluyor.

"ADALET YOK"

Durağın ardından sanayi bölgesindeki bir lastikçiye de uğrayan Kılıçdaroğlu, burada üniversite sınavına hazırlanan bir gence “Hedefin ne?” diye sordu. Kılıçdaroğlu ile genç arasında şu diyalog yaşandı:

Genç çocuk: Üniversite sınavına hazırlanıyorum.

Kılıçdaroğlu: Ne okumak istiyorsun?

Genç çocuk: Hukuk.

Kılıçdaroğlu: Neden? Çünkü adalet yok.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaş Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan da çok memnun olduklarını da söyledi.

"ADALET YOK, KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK, ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKAN YOK"

CHP lideri sokakta seyyar satıcıyla da bir süre muhabbet etti. Seyyar satıcının, “Adalet yok. Kadın özgürlüğü yok. Çoluk çocuğa sahip çıkan yok. bir teneke yağ 85 milyon olmuş. Gariban sokaktan kağıt toplasa götürüyor yakalıyorlar” sitemi üzerine Kılıçdaroğlu, “İnşallah el birliğiyle hepsini düzelteceğiz. Sözüm söz” dedi.