EURO 2020'den elenen Galler'de Chris Gunter'dan sert sözler

27 Haziran 2021 Pazar, 23:10

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) Danimarka'ya son 16 turunda 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galler'de Chris Gunter, turnuvanın formatına sert eleştirilerde bulundu.

Gunter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım yanıyor ama yıllardır aynı soyunma odasını paylaştığım takım arkadaşlarımla, en iyi dostlarımla ve bizimle aynı hisleri paylaşan ulusumuzla bu hisleri paylaşmak, acımı hafifletiyor ve beni rahatlatıyor.

31 yaşındaki futbolcu, turnuvada maçların farklı ülkelerde oynanmasını eleştirdi:

"Evden üç bin mil uzaktaydık, stadyumlarda her ülkenin taraftarları vardı. Biz ise sadece 350 kişiydik. Biz bu şaka gibi turnuva formatından daha fazlasını hak ediyorduk, ama hayatın adil olduğunu kim söyledi?

Geri döneceğimize inanın, gülümseyin. Stadyumun tamamında marşımızı haykıracağız. Sahip olduğumuz bu kadroyla bu ülke, emin ellerde, bize inanın. Bu ekibin her bir parçasıyla savaşa giderim. Üzülebilirsiniz ama gururlu olun. Sadece üç milyonuz ama şanslıyız. Başınızı dik tutun, iyi olacağız, bana güvenin. Tüm desteğiniz ve sevginiz için teşekkürler."

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı Galler'de Futbol Federasyonu, Covid-19 nedeniyle vatandaşlarının maçlara gitmemesini istemişti.