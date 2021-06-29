EURO 2020 | İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda yarın İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelecek.
İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak maçı, Hollandalı Danny Makkelie yönetecek.
Bu dev karşılaşma, TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
İngiltere, D Grubu'nu 7 puan toplayarak zirvede tamamladı. Almanya ise en zorlu grup olarak gösterilen F Grubu'nu, 4 puan ve averajla ikinci sırada bitirdi.
İngiltere ile Almanya, Wembley Stadı'nda 13'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu stattaki ilk beş maçın dördünü kazanan İngiltere, Almanya'ya karşı Wembley'de oynadığı sonraki yedi mücadelede ise galibiyet alamadı.
MUHTEMEL 11'LER:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Foden, Mount, Sterling, Kane
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay (Goretzka), Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Gnabry
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