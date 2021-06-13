EURO 2020'de Hollanda, Ukrayna karşısında üç puanı bırakmadı

13 Haziran 2021 Pazar, 23:41

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) C Grubu'nda Hollanda, 2-0'lık üstünlüğünü kaybettiği maçta Ukrayna'yı Wijnaldum, Weghorst ve Dumfries'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych'in düdük çaldığı maçın ilk 10 dakikasında iki takım, rakip kalede bulduğu net pozisyonlardan yararlanamadı. Sonraki dakikalarda baskısını arttıran ve hızlı hücumlarla rakip ceza sahasına giren Hollanda'nın gol girişmleri, Ukrayna defansı tarafından savuşturuldu. Seyir zevki yüksek bir futbolun oynandığı ilk yarı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Beş gole sahne olan ikinci yarı da aynı şekilde, yüksek tempoyla başladı. Hollanda, aradığı golü 52. dakikada Wijnaldum ile buldu. Defansın hatasında öne çıkan kaleci Bushchan'ın çeldiği topu önünde bulan Georginio Wijnaldum, topu boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Hollanda'nın baskısı, golden sonra da kesilmedi. 58. dakikada sahneye çıkan Wout Weghorst, düzgün bir vuruşla Portakallar adına farkı ikiye çıkardı.

Ancak Ukrayna'nın söyleyecek bir sözü vardı, o umutlar 75. dakikada yeşerdi. Roman Yaremchuk'un asistinde uygun şut fırsatını bulan Andriy Yarmolenko, topu klas bir vuruşla ağlara göndererek farkı bire indirdi.

Amsterdam, 79. dakikada yıkıldı. Ruslan Malinovsky'nin ortasında topa yükselen Roman Yaremchuk, kafa vuruşuyla file bekçisi Maarten Stekelenburg'u mağlup etti, Ukrayna adına 2-2'lik eşitliği sağladı ve binlerce Hollandalı seyirciyi koltuklarına oturttu.

Ukrayna'nın sevinci kısa sürdü. 85. dakikada Nathan Ake'nin ortasına düzgün bir kafa vuran Denzel Dumfries, Hollanda'yı 3-2 öne geçirdi ve taraftarları yeniden ayaklandırdı.

Kalan dakikalarda ve beş dakikalık uzatma süresinde başka gol olmazken, Hollanda karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.