Ev için Zoom (Zoom for Home) cihazları arasına popüler akıllı ekranlar eklendi

21 Ağustos 2020 Cuma, 15:56

Morning Consult tarafından gerçekleştirilen, Evden Çalışma ve İşin Geleceği adlı güncel çalışma, Covid-19 öncesinden bu yana, sadece evden çalışan yetişkinlerin sayısının üç katına çıktığını ve bunların üçte birinin, şirketleri masraflarını karşıladığı taktirde evlerini ev-ofis’e dönüştürmek istediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, güncel bir Gartner çalışması da şirket liderlerinin yarıya yakınının çalışanların artık tamamen uzaktan ve tam zamanlı çalışmalarına izin verme niyetleri olduğunu kaydediyor.

Amazon Echo Show, Facebook Portal ve Google Nest Hub Max gibi cihazlara Zoom eklenmesi, kullanıcıların arkadaşları, aileleri ve şimdi de çalışma arkadaşlarıyla daha kolay bağlantı kurmalarını sağlayarak, video destekli ortak çalışma ile daha ‘akıllı çalışabilmeyi’, daha sıkı ilişkiler kurmayı ve yüz yüze görüşme yapmayı olanaklı hale getiriyor.

Zoom for Home çözümlerinin bir parçası olan Zoom Toplantı kullanıcıları, bu akıllı ekranlarda Zoom Toplantılar için HD ses ve görüntü ile entegre takvimlerini kullanabilecek:

Portal için Zoom: Eylül ayında piyasaya çıkacak olan Portal için Zoom ile müşteriler, eve dahil olan bir cihazı kullanarak, tek tuşla yüz yüze iletişim ve dijital beyaz tahta uygulamalarına katılabilecek. Bunun yanında, Portal’ın akıllı kamerası, iş arkadaşları ve aile ile etkili video görüşmeler yapmak için kişiyi otomatik olarak kadrajda tutabiliyor. Portal için Zoom, Portal Mini ve Portal+ modelleriyle tanıtılacak ve ilerisi için Portal TV desteğiyle kullanıma sunulacak.

Amazon Echo Show için Zoom: Alexa müşterileri de yakında Zoom video konferanslara, seçili Echo Show cihazlarıyla katılabilecekler. Echo Show için Zoom ile müşteriler, sadece “Alexa, Zoom toplantıma katıl” gibi komutlar vererek yüksek kalitede toplantı deneyimine erişebilecekler. Alexa uygulaması içinde takvim eşleştirildiğinde ise, Alexa toplantı ID’si ve parolayı bilmesine gerek olmadan, planlanmış toplantılara eller serbest bir şekilde, otomatik katılma olanağı verecek. Zoom, Echo Show 8 ile başlayarak, ABD’deki Amazon Echo Show cihazlarına bu yılında sonunda gelecek.

Alexa müşterileri de yakında Zoom video konferanslara, seçili Echo Show cihazlarıyla katılabilecekler. Echo Show için Zoom ile müşteriler, sadece “Alexa, Zoom toplantıma katıl” gibi komutlar vererek yüksek kalitede toplantı deneyimine erişebilecekler. Alexa uygulaması içinde takvim eşleştirildiğinde ise, Alexa toplantı ID’si ve parolayı bilmesine gerek olmadan, planlanmış toplantılara eller serbest bir şekilde, otomatik katılma olanağı verecek. Zoom, Echo Show 8 ile başlayarak, ABD’deki Amazon Echo Show cihazlarına bu yılında sonunda gelecek. Google Nest Hub Max için Zoom: Google Nest Hub Max için Zoom, doğal yüksek çözünürlüklü Zoom video görüşmelerini geliştirerek, bu cihaza taşıyacak. Google Takvim ve Google Asistan ile tam entegre olan cihaz sayesinde, müşteriler “Hey Google, toplantıma katıl” gibi komutlarla eller serbest kontrolün keyfini çıkartabilecekler. Zoom, aralarında Nest Hub Max’in de bulunduğu Asistan destekli Akıllı Ekranlara bu yılında sonunda gelecek.

Gelişmelerle ilgili olarak Zoom CPO’su Oded Gal, “Zoom’u bu popüler cihazlara taşıdığımız için heyecanlıyız. İnsanların hem profesyonel hem de kişisel video iletişim ihtiyaçları için kullanımı kolay ekranlara olan ihtiyacı her zamankinden daha belirgin” dedi.

Facebook Portal Ürün Yönetimi Direktörü Micah Collins ise, “Portal ve Zoom, bu işe özel bir cihazda aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmanızı sağlayarak iş gününüze güç katan ve insanı saran bir arama deneyimi yaratıyorlar” diye konuştu.

Alexa Communication’ın Direktörü Brian Oliver da “İnsanların arkadaşları, aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla bağlı kalmasına yardımcı olmak için buna benzer özellikler sunmak, her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Google Asistan Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Lilian Rincon ise “Asistan destekli akıllı ekranları kullanmanın en popüler yollarından birisi videolu aramalar. Biz de insanların istedikleri video arama hizmetinden faydalanarak arkadaşları ve aileleriyle temasta kalabilmelerini istiyoruz. Nest Hub Max ve Google Asistan, bağlı kalmanın çeşitli yollarını sunuyorlar ve kullanıcılarımıza daha fazla seçenek sunduğumuz için heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.