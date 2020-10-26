Evde kullandığınız internete hız katın

26 Ekim 2020 Pazartesi, 07:00

Covid-19 ile beraber uzaktan eğitim ve evden çalışma internet hızını daha önemli hale getirdi. Akıllı telefonlar, akıllı TV’ler, oyun konsolları, bilgisayarlar, tabletler ve diğer kablosuz aksesuarların hepsi internet ağının bant genişliğinin önemli bir dilimi için yarışır. Aynı ağ üzerinde çok fazla bilgisayar ve cep telefonu kullanıcısının olması internet hızını da yavaşlatıyor. Bu dönemde önemli toplantı ya da ders sırasında evdeki diğer kişilerden büyük boyutlu dosyaları indirmemelerini isteyin.

Hızlı internet imkanı sunan fiber hizmeti maalesef Türkiye'de her bölgede yok. Bağlantıların çoğu ADSL ve VDSL üzerinden yapılıyor. Türkiye'de kullanıcıların çoğunluğunun 16 Megabit’lik hızlarda internet aboneliği bulunsa da evlerde erişilebilen hızların ortalaması 8 Megabit civarında. Bu dönemde evlerde daha önemli hale gelen internet hızını arttırmak için bazı pratik önlemleri derledik.

MUTLAKA TEST EDİN

Abone olduğunuz hız seviyesinin altında hızda internete bağlanıyor olabilirsiniz. İnternet hızına bakmak için mobil uygulamalar ve speedtest.net gibi siteler var. Eğer hız çok düşükse internet servis sağlayıcınızdan bunu düzeltmesini isteyin. Güncel paketlere bakarak aboneliğinizin olduğu paketin bir üst limitine geçebilirsiniz. Ancak üst limite geçmek maalesef fatura artışını da beraberinde getirecek.

MODEMİN YERİNE DİKKAT

Kablosuz modem WiFi sinyallerini her yöne eşit olarak dağıtacağından zayıf sinyal alıyor ya da hiç bağlanamıyorsanız modemin yerini kontrol etmelisiniz. Duvar ve köşeler, gereksiz sinyal kaybına neden olabileceğinden modeminizi duvara yakın koymayın. Mikrodalga fırın, bluetooth cihazlar, ahşap döşemeler Wi-fi kapsama alanını daraltabilir.

YAZILIMLARI GÜNCELLEYİN

Bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzda işletim sisteminin güncel olmasını sağlayın. Chrome, Edge gibi internet tarayıcınızın en güncel sürümünü yükleyin. Modem üreticinizin sayfasını ziyaret ederek yazılım güncellemesi gelip gelmediği kontrol edin. Teknolojik cihazların ön belleğini de düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Virüs taraması yaptırın.

GÜÇLÜ ŞİFRE ŞART

Wi-Fi ağınızın güvenliğini mutlaka sağlayın. Güçlü şifreler kullanın, başkalarının sizden habersiz ağınıza bağlanmasını önleyin. İnternet kablolarının uzunluğu ve kalitesi internet hızınızı doğrudan etkiler. Özellikle eski ve uzun bir kablo kullanıyorsanız büyük ihtimalle almanız gerekenden daha düşük bir hız kullanıyorsunuz. Bunun çözümü de kabloyu kısaltmak ya da kabloları yenilemek.

KILIF ENGELLEYEBİLİR

Birçok telefon kılıfı özellikle metal içeriyorsa telefonunuzun Wi-Fi çekim gücünü bir hayli azaltır. Telefonunuzun kılıfınının Wi-Fi çekim gücünü etkileyip etkilemediğini öğrenmek için mobil uygulamalardan ya da bunun için uygun sitelerden bir kılıf takılıyken bir de çıkarmışken hız testi yapın.