Evde kullandığınız internete hız katın
Uzaktan eğitim ve evden çalışmayla aşırı yüklenme sonrasında hanelerde internet hızları yavaşladı. Bazı pratik önlemlerle evde kablosuz interneti daha hızlı kullanmak mümkün.
Covid-19 ile beraber uzaktan eğitim ve evden çalışma internet hızını daha önemli hale getirdi. Akıllı telefonlar, akıllı TV’ler, oyun konsolları, bilgisayarlar, tabletler ve diğer kablosuz aksesuarların hepsi internet ağının bant genişliğinin önemli bir dilimi için yarışır. Aynı ağ üzerinde çok fazla bilgisayar ve cep telefonu kullanıcısının olması internet hızını da yavaşlatıyor. Bu dönemde önemli toplantı ya da ders sırasında evdeki diğer kişilerden büyük boyutlu dosyaları indirmemelerini isteyin.
Hızlı internet imkanı sunan fiber hizmeti maalesef Türkiye'de her bölgede yok. Bağlantıların çoğu ADSL ve VDSL üzerinden yapılıyor. Türkiye'de kullanıcıların çoğunluğunun 16 Megabit’lik hızlarda internet aboneliği bulunsa da evlerde erişilebilen hızların ortalaması 8 Megabit civarında. Bu dönemde evlerde daha önemli hale gelen internet hızını arttırmak için bazı pratik önlemleri derledik.
MUTLAKA TEST EDİN
Abone olduğunuz hız seviyesinin altında hızda internete bağlanıyor olabilirsiniz. İnternet hızına bakmak için mobil uygulamalar ve speedtest.net gibi siteler var. Eğer hız çok düşükse internet servis sağlayıcınızdan bunu düzeltmesini isteyin. Güncel paketlere bakarak aboneliğinizin olduğu paketin bir üst limitine geçebilirsiniz. Ancak üst limite geçmek maalesef fatura artışını da beraberinde getirecek.
MODEMİN YERİNE DİKKAT
Kablosuz modem WiFi sinyallerini her yöne eşit olarak dağıtacağından zayıf sinyal alıyor ya da hiç bağlanamıyorsanız modemin yerini kontrol etmelisiniz. Duvar ve köşeler, gereksiz sinyal kaybına neden olabileceğinden modeminizi duvara yakın koymayın. Mikrodalga fırın, bluetooth cihazlar, ahşap döşemeler Wi-fi kapsama alanını daraltabilir.
YAZILIMLARI GÜNCELLEYİN
Bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzda işletim sisteminin güncel olmasını sağlayın. Chrome, Edge gibi internet tarayıcınızın en güncel sürümünü yükleyin. Modem üreticinizin sayfasını ziyaret ederek yazılım güncellemesi gelip gelmediği kontrol edin. Teknolojik cihazların ön belleğini de düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Virüs taraması yaptırın.
GÜÇLÜ ŞİFRE ŞART
Wi-Fi ağınızın güvenliğini mutlaka sağlayın. Güçlü şifreler kullanın, başkalarının sizden habersiz ağınıza bağlanmasını önleyin. İnternet kablolarının uzunluğu ve kalitesi internet hızınızı doğrudan etkiler. Özellikle eski ve uzun bir kablo kullanıyorsanız büyük ihtimalle almanız gerekenden daha düşük bir hız kullanıyorsunuz. Bunun çözümü de kabloyu kısaltmak ya da kabloları yenilemek.
KILIF ENGELLEYEBİLİR
Birçok telefon kılıfı özellikle metal içeriyorsa telefonunuzun Wi-Fi çekim gücünü bir hayli azaltır. Telefonunuzun kılıfınının Wi-Fi çekim gücünü etkileyip etkilemediğini öğrenmek için mobil uygulamalardan ya da bunun için uygun sitelerden bir kılıf takılıyken bir de çıkarmışken hız testi yapın.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi