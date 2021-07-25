Ezgjan Alioski Al-Ahli’ye transfer oldu

Leeds United’dan ayrıldıktan sonra adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Ahli ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 09:52
Ezgjan Alioski Al-Ahli’ye transfer oldu
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Premier Lig’de son olarak Leeds United forması giyen ve sözleşmesi sezon sonu biten Ezgjan Alioski’nin yeni takımı belli oldu.

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kuzey Makedonyalı oyuncu, Paulinho’nun da geçtiğimiz günlerde transfer olduğu Al -Ahli ile sözleşme imzaladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada Alioski’nin  2 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 2 yıl için 5 milyon Avro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Premier Lig’de geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



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