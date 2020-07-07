Facebook'ta hükümet karşıtı iletiler paylaştı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Temmuz 2020 Salı, 14:32

29 yaşındaki Vietnam vatandaşı Nguyen Quoc Duc Vuong, Lam Dong şehir mahkemesi tarafından, "Hükümete muhalefet etmek amacıyla bilgi ve materyal oluşturma ve yayma" suçlamasıyla yargılandığı 1 günlük davanın sonucunda 8 yıl hapse mahkum edildi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vuong'un Vietnam'ın kurucu lideri Ho Chi Minh'in imajını zedelemek ve hükümet karşıtı propagandayı yaymak için Facebook hesabından 110 saatlik canlı yayın yaptığı ve aynı hesap yoluyla 366 gönderi paylaştığını açıkladı.

"ÇİRKİN VE KABUL EDİLEMEZ"



Vuong’un cezasının “çirkin ve kabul edilemez” olduğunu söyleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, “Vietnam, Komünist Parti çizgisine aykırı siyasi görüşlerin ifade edilmesinin bir suç olmaması gerektiğini kabul etmeli” dedi.

Vuong, hapis cezasını tamamlamasının ardından 3 yıl da ev hapsinde tutulacak.