Saadet Partisi'nden istifa eden iki belediye başkanı daha AKP'ye katıldı
Diyarbakır ve Elazığ'da Saadet Partili iki belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı.
Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AKP'ye katıldı.
İki belediye başkanının katılımı AKP'nin grup toplantısında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından duyuruldu. Özhaseki, iki başkanı kürsüye çağırırken partilerinee son 1 yıl içerisinde 40 belediye başkanının katıldığını açıkladı.
Kürsüye çağrılan belediye başkanlarının parti üyelik rozeti AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takıldı.
Ali Suat Akmeşe, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olduğu Saadet Partisi'yle yüzde 50,35 oy alarak başkan seçilmişti. Belediye meclisinde de Saadet Partisi'nin oranı yüzde 45,86 olmuştu.
Akmeşer geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa etmiş, istifaya dair açıklamasında "Gördüğüm lüzum üzerine Saadet Partisi'nden ayrılma kararı aldım. Görevimi bağımsız olarak sürdüreceğim. Gayem halka eşit şekilde güzel hizmetler sunmak" ifadelerini kullanmıştı.
Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı da, belediye başkanlığı koltuğuna Saadet Partisi'nden aday olarak oturmuştu.
KAZMALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve beraberindekiler, 2019'da seçim tebriklerini kabul ettiği sırada eski AKP’li Belediye Başkanı ve yakınlarının saldırısına uğramıştı. Akmeşe, kafasına aldığı kazma darbesiyle, bir partili ile bir polis memuru da silahla yaralanmıştı. Yaralılar ambulans helikopterle acil servise kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
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