Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: "Böylesine fütursuzca sansür asla kabul edilemez"

06 Şubat 2021 Cumartesi, 13:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmesine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, Twitter'a yönelik yine Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez" dedi.

"Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir" diyen Altun, sosyal medya platformlarının "Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu" olduğunu belirtip, "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Altun'un tweet'leri: