Fahrettin Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı aşılamada 65 yaş ve üzeri yurttaşların aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 19:10
Fahrettin Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
Abone Ol google-news

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca aşılamada sıranın hangi gruba geldiğini açıkladı.

Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler