Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor

14 Ekim 2020 Çarşamba, 19:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.



Koca, ''Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine geçtik. Sınırlamalar kalktı. Virüs taramalarına başladık. Bu taramaları havaalanlarında, yurtdışına gidenlere, cezaevinde bulunanlara, asker, sporcu, organize çalışanlarına yapıyoruz. Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



'15 EKİM'DE TEKRARLIYORUZ'



Koca, "(Covid-19) Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz. Bu çalışma bize toplumun tamamı hakkında bilgi verecektir. Pandeminin ilerleyen alanlarında yurt dışına gidip gelenler, disiplinli olduğumuzu belirtiyorlar" açıklamasını yaptı.

AŞI AÇIKLAMASI

Çalışmalarında aşıya kilitlenen bir kurulumuz daha var diyen Koca, ''Biraz daha yol alınmasını bekleyerek size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar da bulunmaktadır. 600 kişilik bir ekip tarafından aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anda 4 farklı aşı üzerinden çalışılmaktadır. Başka çalışmalar da vardır. Ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı için de dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan ikisi insan deneyi çalışmalarına yakındır'' dedi.



GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koca, ''Günlük tablomuzu vermek istiyorum. Bugünkü hasta sayımız bin 671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımız bin 396. Test sayımız 115 bin 328. Zatürre oranımız haftalık tablo yüzde 5.9. Toplam vefat eden hastamızın sayısı da 9 bin 14'' açıklamasını yaptı.

İLLERE GÖRE SON DURUM

Koca, ''İstanbul'da son 1 ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında. Ankara'da son 1 ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Son üç günde bu azalıştan sonra yüzde 4 gibi bir artış görüyoruz. Yatışlarda bir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Bu azalışla birlikte artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını sağlamalıyız. İzmir son 1 ay içinde yüzde 50 azalış. Genel seyrin İzmir'de iyi olduğunu ama orada da son günlerdeki kısmi artışla tedbirlerin yoğun şekilde hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Kocaeli'de yüzde 30, Denizli'de yüzde 35, Kahramanmaraş yüzde 40 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz'' dedi.

KISITLAMA AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''İstanbul için genel olarak geriye dönüşlerle birlikte artış beklentisi içindeydik. Havaların değişimi ile birlikte kapalı ortamlara geçişin de aile içi bulaş dahil olmak üzere arttırdığını, önemli oranda bu artışın buna bağlı olduğunu görmüş oluyoruz. Şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

VAKA-HASTA AÇIKLAMASI

Koca, ''Vaka ve hasta tanımlarını yaptığımız dönemlerinden bu yana gündem olan bir konu. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeliyelim'' ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI

Bu dönemde herkesin grip aşısı yaptırmasıyla ilgili yanlış bir kanaat var diyen Koca, ''Dünyada grip aşısının toplamda üretiminde yüzde 20 artış oldu. Öncelikle riskli, kişilere, koronavirüs bulaştığında daha riskli olabilecek kişileri tespit ederek başlıyoruz. Önümüzdeki günler uygulamasına da geçilmiş olacak. Bizim şu an sadece 1,5 milyon aşı gelmeyecek. Geçen yıl 1 milyon 350 bin aşı gelmişti. Bu yıl daha fazla aşımız olacak. Daha da arttırma gayreti içindeyiz. Aşı Türkiye'de ruhsatlı ise bunu herkes getirip verebilir. Ruhsatlı değilse halk sağlığı alabilir. Halk sağlığının alımını DMO üzerinden gerçekleştiriyoruz. Eğer TEB'in yurtdışında ruhsatlı bulduğu aşı varsa getirebilir. Ruhsatlı olmazsa halk sağlığı rahatlıkla alır'' ifadelerini kullandı.

'107 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ'



Koca, ''Sağlık çalışanlarından testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem malesef arttı. Salgının başından bu yana 107 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi'' açıklamasını yaptı.