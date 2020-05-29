Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 141 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 28 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 141 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 489 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 162 bin 120'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 594 oldu.
'YENİ VAKA SAYISI AZALDI'
Koca, ''Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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