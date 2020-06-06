Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 878 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 878 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 669 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 169 bin 218'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 922 oldu.
'TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 80’İ İYİLEŞTİ'
Koca, ''Toplam vakaların yüzde 80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covıd-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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