Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 21:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 878 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 669 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 169 bin 218'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 922 oldu.

'TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 80’İ İYİLEŞTİ'

Koca, ''Toplam vakaların yüzde 80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covıd-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: