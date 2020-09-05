Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 56 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 673 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'deki salgın artışını sürdürüyor.
Koca'nın bugün açıkladığı tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 56 kişi artarak 6 bin 620'ye yükseldi.
Türkiye'de yeni enfekte olanların sayısı bin 673 olarak belirtilirken, iyileşenlerin sayısı 984 olarak ifade edildi.
Koronavirüs nedenli ağır hastaların sayısı da bin 91'e yükseldi.
Koca yaptığı açıklamada, " Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Gazeteci Müyesser Yıldız için 15 dakikalık susma eylemi
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı