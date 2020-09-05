Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 56 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 673 kişi de enfekte oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2020 Cumartesi, 19:23
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Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'deki salgın artışını sürdürüyor. 

Koca'nın bugün açıkladığı tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 56 kişi artarak 6 bin 620'ye yükseldi.

Türkiye'de yeni enfekte olanların sayısı bin 673 olarak belirtilirken, iyileşenlerin sayısı 984 olarak ifade edildi.

Koronavirüs nedenli ağır hastaların sayısı da bin 91'e yükseldi.

Koca yaptığı açıklamada, " Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta" ifadelerini kullandı.


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