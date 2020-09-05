Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 19:23

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'deki salgın artışını sürdürüyor.

Koca'nın bugün açıkladığı tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 56 kişi artarak 6 bin 620'ye yükseldi.

Türkiye'de yeni enfekte olanların sayısı bin 673 olarak belirtilirken, iyileşenlerin sayısı 984 olarak ifade edildi.

Koronavirüs nedenli ağır hastaların sayısı da bin 91'e yükseldi.

Koca yaptığı açıklamada, " Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta" ifadelerini kullandı.