Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 68 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 743 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül 2020 koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 743 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 574 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 304 bin 610'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 202 oldu.
"AĞIR HASTA SAYISI BİN 491"
Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957 , toplam ağır hasta sayısı bin 491, toplam iyileşen hasta sayısı 268 bin 435 oldu. Bugünkü test sayısı 112 bin 942 olarak kayıtlara geçti.
"TEDBİRLERE UYARAK GERÇEKLEŞEBİLİR"
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 21 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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