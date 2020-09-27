Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

27 Eylül 2020 Pazar, 19:03

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 467 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 997 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 314 bin 433'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 116 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 583

Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, toplam ağır hasta sayısı bin 583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 275 bin 630, bugünkü test sayısı 101 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

'YENİ HASTA SAYISI AZALMA EĞİLİMİNDE'

Koca, ''Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün bin 583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 27 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: