Fahrettin Koca, Hakkari'yi örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hakkari'nin aşılama oranına dikkat çekti. Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini söyledi.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı.

HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2021



