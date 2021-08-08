Fahrettin Koca, Hakkari'yi örnek gösterdi

Koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinen Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hakkari'yi örnek gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2021 Pazar, 22:57
Fahrettin Koca, Hakkari'yi örnek gösterdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hakkari'nin aşılama oranına dikkat çekti. Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini söyledi.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı.



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