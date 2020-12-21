Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da koronavirüsle mücadelede elde edilen son verileri paylaştı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim" dedi.
Bakanın paylaştığı tabloda Bursa ve Konya'da günlük vaka sayılarında yüzde 50, Kayseri'de vaka sayılarında yüzde 35, Tekirdağ'da ise yüzde 60 olduğu görüldü. Tabloda, "Elbirliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız" notu yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi