Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 20:25

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 173 yurttaşın daha yaşamını yitirdiği, 9 bin 554 kişiye vaka, 971 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiği görüldü.

Koronavirüs nedeniyle 23 bin 325 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 463 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 652

Tabloya göre, toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 652, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927, bugünkü test sayısı 173 bin 603 olarak kayıtlara geçti.