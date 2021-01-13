Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 9 bin 554 kişiye vaka, 971 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 173 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 173 yurttaşın daha yaşamını yitirdiği, 9 bin 554 kişiye vaka, 971 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiği görüldü.
Koronavirüs nedeniyle 23 bin 325 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 463 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 652
Tabloya göre, toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 652, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927, bugünkü test sayısı 173 bin 603 olarak kayıtlara geçti.
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