Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı 20 bine yaklaştı

27 Aralık 2020 Pazar, 19:09

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 205 kişiye vaka, 2 bin 806 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 19 bin 878 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 21 bin 196 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 309

Tabloya göre, toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 309, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230, bugünkü test sayısı 172 bin 113 olarak kayıtlara geçti.

''VAKA VE HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 27 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle: