28 Ağustos 2020 Cuma, 17:56

Danışman psikolog Marc Hekster, İlişki psikologu Madeleine Mason Roantree ve Danışman psikiyatr Daria Kuss "Farklı ideolojilere sahip çiftlerin ilişkisi yürür mü?" sorusuna yanıt veriyor.

Farklı siyasi görüşe sahip iki kişi arasındaki ilişkinin yürüyüp yürümemesi bir dizi faktöre bağlı. Daha açık olmak gerekirse, bu görüşlerin ne kadar yerleşik olduğu ve temel değerlerinizi hangi ölçüde etkilediği önemli. Danışman psikolog Marc Hekster, "Siyasi görüşlerimiz ve bağlarımız genellikle yetiştirildiğimiz çevrede şekillenir ve bu ortamdan etkilenir" diyor.

Örneğin, muhafazakar bir evde büyümüş olabilirsiniz. Ama zamanla, dünyayı daha fazla deneyimlemeye ve kendi görüşlerinizi oluşturmaya başladıkça, daha sol eğilimli biri haline gelebilirsiniz. Fakat bu sol eğilimli bir partner isteyeceğiniz anlamını taşımaz.

Hekster devamında, "Siyasi görüşler günlük meselelerde ifade bulabilir" diyor. Yemek masasında ne tartıştığınızdan ibaret değillerdir. Siyasi meseleler hakkında hissettikleriniz, hayatınızdaki ufak ayrıntılardan yaşamınızı değiştirecek kararlara kadar her şeyi etkileyebilir. Örneğin çocukların nasıl yetiştireceğiniz, paranızı nasıl harcayacağınız ve nasıl kişilerle arkadaş olmayı tercih edeceğiniz gibi.

İLETİŞİM BECERİSİ

Siyaset evdeki yaşam biçiminizi de etkileyebilir. Mesela, kadın-erkek ilişkilerinde evdeki cinsiyet rollerine yaklaşımınızı etkileyebilir. Kadın birincil bakıcı ve erkek de birincil gelir kaynağı mı olacak?

Hekster'e göre bu meselelerde uyuşulamaması zorluklara neden oluyor. Bu sorunların üstesinden gelmenin yollarından biri de mükemmel iletişim becerilerine sahip olmaktan geçiyor. Hekster, "Eğer iki kişi bir araya gelir ve hiç siyaset konuşmazsa, siyaset ilişkilerinin bir parçası değilse, bu ileride kaçınılmaz biçimde sorunlara sebep olacaktır. Neticede hepimiz etrafımızdaki siyasi gelgitlerin nüfuzu altındayız, bunlardan etkileniyoruz" diyor.

'ARANIZDAKİ BAĞ, SİYASİ GÖRÜŞLERİN ÜSTESİNDEN GELMELİ'

Partnerinizle çeliştiğiniz şeylerin sizin için ne kadar önemli olduğunu kendinize sormanız da kritik önemde.

İlişki psikologu Madeleine Mason Roantree, "İlişkiniz yürüyecekse aranızdaki bağın siyasi görüşlerin üstesinden gelmesi gerekir" diyor.

Bu, tartışmaya girmekten ne kadar hoşlandığınız gibi basit bir şeye bile bağlı olabilir. Örneğin, farklı siyasi görüşleri üzerinden hararetli tartışmalarla ilişkilerini geliştiren çiftler de olacaktır. Danışman psikiyatr Daria Kuss, bu durumlarda iletişimin anahtar rol oynadığını açıklıyor.

ERKEN TESPİT

Kuss, görüşleri sizinkinden farklı biriyle ilişkinin başlarındaysanız, temel değerlerinizin uyumlu olup olmadığını erken tespit etme önerisinde bulunuyor. Çünkü siyaset ve temel değerler her zaman ayrışık olmayabiliyor:

Siyasetin nadiren 'sola karşı sağ'dan ibaret olması sebebiyle, ne kadar ufak ayrıntılar olduğuna bakmaksızın karşınızdakinin önyargı ve eğilimleriyle empati kurabilmelisiniz.

Hekster, eğer görüşlerinin sizinkiyle örtüşüp örtüşmediğinden emin olmadığınız biriyle ilişkinin başlangıç günlerini yaşıyorsanız erken nabız yoklamanızı tavsiye ediyor ve şunları söylüyor:

"Ortak bir gelecek görüyorsanız politik olun. Ancak başkasına bakmadan önce kendi siyasi görüşleriniz ve inançlarınızı ele alın. Siyasete tutkulu musunuz ve bunun sizin için manası nedir anlamaya çalışın."

Kaynak: Independent Türkçe