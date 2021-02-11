Fatih Altaylı, AKP'nin geçmişteki uzay macerasını yazdı: "Bu para ile uzaya gidilmez ama yeni bir zırhlı makam aracı alınabilir”

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:16

AKP’nin 2008’den bu yana uzay çalışmalarına yönelik iddialarını, 'Uzay hevesi ne ilk ne de yeni' başıklı bir yazı ile kaleme alan Fatih Altaylı, bu çalışmalar için yeterli maddi kaynağın olmadığını ifade etti. Saray’da yapılan törenin ‘gösterişli’ olduğunu ifade eden Altaylı, “Ak Parti iktidarı açısından da bu ilk ‘Uzay macerası’ değil. İktidar partisi epey bir zamandır gözünü uzaya dikmiş vaziyette. İktidarın ilk yallarından beri uzay söylemi var” dedi.

AKP’nin ilk iktidar döneminde ve sonrasında uzay programları açıkladığını yazan Altaylı, şu hatırlatmalarda bulundu:

“- 2008’de Türk yüksek irtifa uçağı geliştirilmiş olacaktı. - 2008’de Türk astronot yetiştirme programı başlayacaktı. - 2009’da ulusal fırlatma sistemi geliştirilmiş olacak ve düşük maliyetli roketlerin geliştirilmesine başlanacaktı. - 2013’te kuyruklu yıldız taramalarına başlanacaktı. - 2014’te kuyruklu yıldız bulunacaktı. - 2014’te yerli bir roketle milli araştırma uydusu Dünya’ya en yakın gezegenlerden birine, Ay veya Mars’a gönderilecekti. - 2015’te Türk bir astronotun uzaya gönderilmesi sağlanacaktı. - 2020’de yerli ve milli uzay gemisi tasarımı ve imalatına yönelik çalışmalara start verilecekti.”

“BU PARAYLA GİDİLMEZ, ZIRHLI MAKAM ARACI ALINIR”

Bu öne sürülen programların hiçbirinin gerçekleşmediğinin altını çizen Altaylı, “Türkiye elbette uzaya da gidebilir, uydu da yollayabilir. Ama bu işler için 2021 bütçesinde sadece ve sadece '5 milyon TL' yani yaklaşık 700 bin dolar koyulması ilginç. Bu para ile uzaya gidilmez ama yeni bir zırhlı makam aracı alınabilir. Kim bilir belki de bütçeyi hazırlarlarken uzaya gitmek hesapta yoktu. Sonradan akıllarına geldi” geldi dedi.