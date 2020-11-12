12 Kasım 2020 Perşembe, 20:54

Fatih Altaylı 20 Şubat 2019 tarihinde 'Siyasette Kalite' başlığıyla yazdığı yazıda kamuoyunda 'İnternetçi Abi' olarak bilinen İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız’ı siyasette kalite düşüşünün simge örneklerinden biri olarak göstermişti. Bunun üzerine Dr. Taylan Yıldız Twitter’da “Bir deneyimli gazetecinin bu kadar az kelimeye bu kadar çok 'cehalet' ve 'önyargı' sıkıştırabilmesi büyük yetenek” başlığıyla sosyal medyada gündeme oturan bir mektup kaleme almıştı. Yıldız ise “Gerekirse muhtar olurum gerekirse hiçbir şey olmam yine de çalışırım” demişti. Bunun üzerine Fatih Altaylı, Twitter hesabından, Taylan Yıldız’a hakaret davası açacağını bildirmişti. Altaylı, daha sonra söz konusu yazısının ardından kendisine açık mektup yazan ve "Size saygı duymuyorum, duyan da çok fazla insan olduğunu sanmıyorum. Gazetecilik ahlakınızın artması dileğiyle" ifadelerini kullanan Yıldız'a 'hakaret' davası açtı.

GENÇLER ADINA MÜCADELE VERİYORUM

Altaylı’nın geçen yıl açtığı davayı kaybettiğini Dr. Taylan Yıldız sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız, “Fikir ve ifade hürriyeti konusunda üst perdeden yazılar yazan, ama beni hedefleyen, haksız yazısına karşı kendisini eleştirdiğimde bana hakaret davası açan Fatih Altaylı, açtığı davayı kaybetti. Gençlerin eleştirilerine alışacaklar” dedi.

Yıldız’ın paylaştığı tweetin tamamı ise şöyle:

“Ben, memur bir aileden gelen ve egˆitim hayatı boyunca, gece gu¨ndu¨z c¸alıs¸arak Tu¨rkiye’de ve yurt dıs¸ında en iyi u¨niversitelerden mezun olmus¸, iyi bir egˆitim ve kariyer ic¸in var gu¨cu¨yle emek harcamıs¸ bir Tu¨rk genciyim. Bu su¨rec¸te de elde ettigˆim her bas¸arının, aileme ve u¨lkeme gurur verecegˆine inandım. Her zaman, bunun bilinciyle yas¸ayan ve u¨lkesi ic¸in sorumluluk hisseden bir birey oldum. Bu hislerle yurt dıs¸ındaki kariyerime son verip, daha gu¨zel ve refah dolu olması adına, siyaset aracılıgˆıyla katkı sagˆlamak ic¸in u¨lkesine geri do¨nmu¨s¸ bir insanım. Ben bu mu¨cadelenin pes¸indeyim. Bu mu¨cadeleyi de sadece kendim ic¸in degˆil, liyakat sahibi olmak ve emeklerinin hakkını almak ic¸in c¸abalayan bu¨tu¨n genc¸ler adına veriyorum.

SEÇTİĞİM YOLUN MEŞAKKATLİ OLACAĞINI BİLİYORDUM

Sec¸tigˆim yolun zor bir yol olacagˆını biliyordum. Yol c¸etin... Yol mes¸akkatli... Bu yolda genc¸lerin taleplerini dile getirmeye c¸alıs¸ırken, bazen kendince pozisyon alan bir siyasetc¸i kars¸ınıza c¸ıkıyor, bazen de fikir ve ifade hu¨rriyeti konusunda is¸ kendine geldigˆinde u¨st perdeden yazılar yazan, ama kendisi eles¸tirildigˆinde muhatabına hakaret davası ac¸an bir gazetecinin sizinle alay ettigˆini sanması ile yu¨z yu¨ze kalıyorsunuz. Kendilerini yu¨celtmek ic¸in bir gencin yaptıgˆını veya konus¸tugˆunu hor go¨rmeleri ikisinin de ortak noktası. Belki de bunu, kendilerini bu¨yu¨terek kars¸ısındakini ku¨c¸u¨ltmeye c¸alıs¸mak veya kendi olus¸turdukları statu¨konun zarar go¨rmemesi ic¸in manevi baskı olus¸turmak ic¸in yapıyorlar.

Ama, bugu¨n bir kez daha mutlu ve gelecek ic¸in umutluyum. Liyakati hor go¨ren zihniyetler daha o¨nce genc¸ler tarafından toplumsal yaptırımla kars¸ı kars¸ıya bırakılmıs¸tı. S¸imdi de kendine ac¸ılan davalarda defalarca so¨ylediklerinin fikir ve ifade hu¨rriyeti oldugˆunu savunan Fatih Altaylı, benim fikir ve ifade hu¨rriyetimi kısıtlamak ve cezalandırmak ic¸in ac¸tıgˆı hakaret davasını kaybetti.

Adaleti sagˆlamakta zorlanan bir sistem ic¸inde mahkeme, gerekc¸elerimizi olumlu degˆerlendirdi. Bu hukuki bir su¨rec¸ti. Ve bitti. Fatih Altaylı’nın, bu kararla yu¨zles¸erek, kendi ic¸ degˆerlendirmesinde, bundan sonrası ic¸in daha olumlu ve yapıcı bir yaklas¸ımı sec¸ecegˆi konusunda u¨mitliyim. Kendisinin siyasetin hangi tarafında olursa olsun kars¸ısındakini daha fazla tanımaya c¸alıs¸arak, ortaya konulan emegˆe daha fazla saygı duyacagˆına inanıyorum. Her insan hata yapabilir. O¨nemli olan ise bu hatadan olumlu dersleri c¸ıkarmaktır."