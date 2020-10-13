Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yapılmakta olan rekreasyon çalışmaları kapsamında Munzur Gözeleri’ndeki tahribata ve yıkıma "Dur" demek için “Ovacık’tan Munzur Gözeleri’ne İnsan Zinciri” eylemi sebebiyle Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve 80 yurttaş hakkında soruşturma başlatıldı.
Munzur Koruma Kurulu’nun çağrısıyla Munzur Gözeleri’nde gerçekleştirilen ve Munzur Gözeleri’nde yürütülen projenin protesto edildiği eylem hakkında Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Aralarında Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, danışmanları ile Tunceli Baro Başkanı Av. Kenan Çetin, Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar BEN ve çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisinin bulunduğu toplamda 81 kişi ifadeye çağırıldı.
Tunceli Valiliği’nin 14.08.2020 tarihli 2020/159 sayılı il genelindeki tüm toplantı, gösteri ve eylemleri yasakladığı kararının gerekçe olarak gösterildiği soruşturmada Covid-19 önlemleri kapsamında yasak uygulandığı belirtildi.
Öte yandan Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde açık havada ve uzun mesafe aralıklarla insan zinciri oluşturma eyleminin, cumhuriyet başsavcılığınca Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiğinin öne sürülmesi şaşkınlık yarattı. Üstelik düzenlenen fezlekede yurttaşların Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde kendi özel araçlarıyla ve küçük gruplar halinde Munzur Gözeler alanına geldiğinin ve eylemin uzun mesafe aralıklarla insanların tek sıra halinde dizilmesi suretiyle gerçekleştiği de ifade edildi
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