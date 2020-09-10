Fatih Nurullah adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban’ın 'tacizine uğrayan' bir çocuk daha ortaya çıktı

10 Eylül 2020 Perşembe, 16:42

Fatih Nurullah adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban’ın 55 yıla kadar hapsi istenirken küçük çocuk, maruz kaldığı dehşeti detaylarıyla ifadesinde anlattı. Küçük çocuğun ifadesinden kendisi ile aynı yaşlardaki başka bir çocuğun da tacize uğradığı ileri sürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki dergahta yaşanan cinsel istismar, ortaya çıkan her detayıyla infial uyandırmaya devam ediyor. Fatih Nurullah takma adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban’ın 55 yıla kadar hapsi istenirken küçük çocuk, maruz kaldığı dehşeti detaylarıyla ifadesinde anlattı.

DERGAH EVİNE AİLESİYLE BİRLİKTE GİTMİŞ

Habertürk’te yer alan habere göre; Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen ve Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban’ın istismar ettiği 12 yaşındaki kız çocuğunun savcılık ifadesi ortaya çıktı. İstanbul’da imam hatip 7’nci sınıf öğrencisi olan 2008 doğumlu kız çocuğu, ifadesinde Sakarya’daki dergah evine temmuz ayında ailesiyle birlikte gittiklerini anlattı.

Babasının tesisatçı olduğunu, 3 katlı evin bakımını yapmak için buraya gittiklerini anlatan mağdur çocuk, kendisinin de çay hazırlayıp servis ettiğini söyledi.

“BANA BİR ŞEY DEMEDEN DUDAĞIMDAN ÖPTÜ”

Olay gününü “20.30-21.00 arasında çay istedi, ben de götürdüm. ‘Herkes kapıyı çalarak girer, sen çalmadan da girebilirsin’ dedi. Sonra bir şeyler daha istedi. İstediklerini getirmek için aşağı gittim. Tekrar yukarı çıktım. Üst katta ikimizden başka kimse yoktu. Bana bir şey demeden dudağımdan öptü. Ona tepki vermedim, bir şey söylemedim. Çünkü korkmuştum” sözleriyle anlatan kız çocuğu, Eyüp Fatih Şağban’ın bulunduğu kata her çıktığında kendisini öptüğünü ve annesine, babasına bunu söylememesi konusunda uyardığını anlattı.

“SESSİZ KALMAM İÇİN 100 TL VERDİ”

Daha sonra da uğradığı istismarı detaylarıyla anlatan 12 yaşındaki çocuk, tacizcinin “Bu olaylar aramızda kalacak, insanlara ayıp olur” sözlerini aktardı. Bu sözler üzerine tacizcinin isteği ile kilitlediği kapıyı açarak annesinin yanına gittiğini ve ağladığını anlatan küçük çocuğun ifadesinde “Annem ne olduğunu sordu ancak o sırada anlatmadım. Başka bir şeyler uydurdum” dedi.

Bitmeyen tacizleri anlatan küçük çocuk, ifadesine şöyle devam etti:

“Annem o zamanlar kanser olduğu için ve üzülmemesi için, babamın da işleri çok yoğun olduğu için bu olayları onlara anlatmadım. Fatih bu olayları kimseye söylememem konusunda beni hiç tehdit etmedi. Yalnızca bana ilk olayın gerçekleştiği gün 100 TL verdi. Bana hediye olarak verdiğini söylemişti. Ancak bana göre sessiz olmam için verdi.”

“BAŞKA BİR ÇOCUĞU DA İSTİSMAR ETTİ”

Küçük çocuğun ifadesine göre tacizci sözde şeyh, dergahta 10 yaşlarındaki bir başka kız çocuğunu daha taciz etti.

Mağdur çocuk, annesinin tutumu ile olarak da ifadesinde şunları söyledi:

“Dergaha dua istemeye gelen kişiler erkek ve kadın olarak ayrı ayrı ancak toplu olarak bu kişinin yanına girerlerdi. Ben, annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih’in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Bunu annem ve arkadaşları da görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi.”