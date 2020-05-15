Fatih Portakal: Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz

15 Mayıs 2020 Cuma, 21:18

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, AKP'ye yakın medyanın özel mülkünün üzerinde drone uçurarak çiftlikte yaşayanları taciz etmesine yönelik açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, "Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın açıklaması şöyle:

1-Dron kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. #YeniAsır’i, #DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. #AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar.

2- Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz. İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz!

3- İtibar cellatlarının bel altı vuruşlarına gelince,olay şu: Dronla çektikleri arazimin fotosunda imar barışından yararlandığımız yerler: altinda 21 m2 konteyner olan sundurma, 10 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan..

4- Dron marifeti ile çekilmiş fotoda basvuru yok denilen 3 yerse: 4 tarafı açık sundurmalı garaj, ailenin için mekan ki, 2016 yılında kullanım belgesi zaten alınmıştı. Komiği içinde 25 tavuğun ikamet ettiği kümes. Bildiğin kümes! Köpeklerin kafeslerini kayda değer görmemişler.

5- Son durum: Bu öğlen hızlı bir şekilde sehircilik bakanlığından geldiler. İçeri aldık ve her yere baktırdık. Rapor hazırlanacakmış. Bildireceklermiş. Neticeyi bildiririm. Not: tavukları evsiz bırakmayın.