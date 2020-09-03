Fatih Portakal'dan tepki: Ne utanç ve acı verici bir hadise
Fatih Portakal, TELE 1'e 5 gün ekran karartma cezası veren RTÜK'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Abdülhamid hakkında söyledikleri nedeniyle RTÜK, TELE1'e beş gün ekran karartma cezası vermişti. Ceza dün akşam itibarıyla uygulanmaya başladı.
Fox TV'den istifa etmesiyle gündeme gelen Fatih Portakal ise TELE 1'e yapılan ekran karartma cezasına tepki gösterdi.
"NE UTANÇ VE ACI VERİCİ BİR HADİSE"
Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medya tarihi için bir tv kanalının #tele1’in ekranının karartılması ne utanç ve acı verici bir hadise... Ama neden belli, iktidarın hoşlanmadığı yayını yapmak ve yönetenlerin duymak istemediklerini söyledikleri için... Yasaklayarak, cezalandırarak ne elde edilebilir ki?" ifadelerini kullandı.
Medya tarihi için bir tv kanalının #tele1’in ekranının karartılması ne utanç ve acı verici bir hsdise...— fatih portakal (@fatihportakal) September 3, 2020
Ama neden belli, iktidarın hoşlanmadığı yayını yapmak ve yönetenlerin duymak istemediklerini söyledikleri için... Yasaklayarak, cezalandırarak ne elde edilebilir ki?
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